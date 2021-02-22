У Мексиці під час зльоту загорівся військовий літак, шестеро загиблих (відео)

Люди намагалися вибратися із палаючого літака, розбивши вікно в кабіні пілотів

У Мексиці в неділю, 21 лютого, у штаті Веракрус зазнав аварії при зльоті військовий літак, у результаті чого загинули шестеро військових.

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Про це повідомило мексиканське Міністерство оборони.

Літак військово-повітряних сил Learjet 45 мав виконати навчально-тренувальний політ в місто Вільяермоса, але викотився за межі злітно-посадкової смуги національного аеропорту Ель Ленсеро і загорівся.

Судячи з опублікованого в Мережі відео, вогнище пожежі було в центральній частині літака, а люди намагалися вибратися з нього, розбивши скло в кабіні пілотів.

Нагадаємо, 21 лютого в Нігерії, недалеко від міжнародного міжнародного аеропорту Абуджі розбився літак King Air 350 військових сил країни – загинули семеро людина.

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Напередодні в США у літака Boeing 777 з 241 пасажиром на борту, який вилетів з Денвера, загорівся двигун, у результаті чого уламки обшивки розлетілися по кількох містечках – деякі великі шматки впали в житловому районі міста Брумфілд.

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