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В России самолет с парашютистами потерпел крушение: есть жертвы

19 июня 2021 9:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У самолета отказал один из двигателей и ему пришлось совершить аварийную посадку

Как выглядит самолет L-410. Фото: finam.aero

Как выглядит самолет L-410. Фото: finam.aero

В Кемеровской области самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение. При аварийной посадке самолет столкнулся с лесным массивом. Есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, пишет BBC.

Двухмоторный самолет совершил совершил жесткую посадку у села Журавлево.

"После вылета у самолета отказал один из двигателей. Командир принял решение об аварийной посадке на подходящей грунтовой поверхности", – пишут в Сети.

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По информации СМИ, которые ссылаются на свои источники, стало известно, что число жертв увеличилось до семи, еще 12 пострадавших.

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Всего на борту, по предварительным данным, было 19 человек, в том числе двое пилотов.

Ранее мы писали, что в России произошла авиакатастрофа дальнего бомбардировщика Ту-22М3, летчики которого погибли.

Также напомним, в прошлом году вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России разбился в Московской области при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта, экипаж погиб.

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