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В России разбился второй военный самолет за два дня, есть жертвы

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
19 августа, 00:13
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Истребитель МиГ-29 российских Вооруженных сил потерпел крушение, выполняя плановый полет в Астраханской области
В России разбился военный МиГ-29
В России разбился военный МиГ-29 / Фото: Коллаж: Сегодня

В России в Астраханской области во время выполнения планового полета разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб. Только вчера сообщалось о катастрофе еще одного военного самолета в Подмосковье.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, передает российское агентство РБК.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", – заявили в российском военном ведомстве.

Для установления причин катастрофы к месту крушения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил РФ.

Авиакатастрофы в России участились

Напомним, накануне в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Авария произошла в Кубинке во время тренировочного полета. На борту находились три человека.

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