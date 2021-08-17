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В России разбился самолет: видео крушения

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 августа, 11:59
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Инцидент произошел во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе
Военный самолет Ил-112В. Фото: vedomosti.ru
Военный самолет Ил-112В. Фото: vedomosti.ru

Военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Это был опытный образец самолета. Авария произошла в Кубинке во время тренировочного полета. На борту находились три человека. Информация о пострадавших уточняется.

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Как сообщает "Интерфакс", для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

По данным собеседника агентства, транспортник мог разбиться из-за отказа техники.

"Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", – сказал он.

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Кроме того, рассматривается и версия ошибки экипажа.

"Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до ВПП. Возможно экипаж из-за усталости или иной причины допустил ошибку", – сказал источник.

Авиакатастрофы в России участились

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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