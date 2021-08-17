В России разбился самолет: видео крушения

Военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Это был опытный образец самолета. Авария произошла в Кубинке во время тренировочного полета. На борту находились три человека. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщает "Интерфакс", для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.
По данным собеседника агентства, транспортник мог разбиться из-за отказа техники.
"Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", – сказал он.
Кроме того, рассматривается и версия ошибки экипажа.
"Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до ВПП. Возможно экипаж из-за усталости или иной причины допустил ошибку", – сказал источник.
Авиакатастрофы в России участились
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