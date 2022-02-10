"Найнебезпечніший момент": Джонсон оцінив російську загрозу біля кордонів України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засумнівався, що Кремль уже ухвалив рішення щодо подальших дій стосовно України. За даними розвідки, російські війська продовжують переміщення.
Про це Джонсон повідомив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Всі ми думаємо, що рішення ще не прийнято, але це зовсім не означає того, що зовсім скоро не станеться чогось абсолютно катастрофічного... Наша розвідка спостерігає за концентрацією військ на кордоні з Україною, і це, ймовірно, найнебезпечніший момент для наступних декількох днів", – сказав він.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- У 2021 році РФ навесні й потім восени зосередила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо Путін зібрав 100-тисячну армію біля України. Він також розповів про безпеку всередині держави та біля її кордонів.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів.