Збій Facebook: блокада сталася після грандіозного викриття від його співробітниці

Френсіс Хауген у вівторок буде давати свідчення в Сенаті США / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Глобальний збій в роботі соцмереж Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger стався за добу до дачі показань в Сенаті США колишньої співробітниці Facebook Френсіс Хауген. Вона повинна розповісти про те, як соцмережа нібито ігнорує контент, який розпалює ненависть, і приховує дані досліджень про негативний вплив Instagram на дітей.

Зокрема, про це Френсіс Хауген заявила на телеканалі CBS.

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"Був конфлікт інтересів між тим, що було добре для користувачів, і тим, що було добре для Facebook. Facebook знову і знову вибирав оптимізацію для своїх власних інтересів, наприклад, щоб заробити більше грошей", – заявила під час інтерв'ю Френсіс Хауген.

Досьє на Френсіс Хауген

Френсіс працювала в корпорації Facebook з 2019 року. 37-річна Хауген два роки обіймала посаду продакт-менеджера в відділі цивільної відповідальності компанії. На початку цього року вона вирішила звільнитися і наостанок таємно скопіювала десятки тисяч сторінок внутрішніх документів компанії.

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Ці документи вона анонімно передала в правоохоронні органи, пізніше їх опублікувало видання Wall Street Journal.

Звинувачення на адресу Facebook

Викриття Френсіс, нібито доводить, що компанія по-різному ставилася до знаменитостей, політиків і високопоставлених користувачів Facebook. До частини таких облікових записів застосовувалася політика модерації, а деякі залишалися недоторканими.

Ігнорувався контент з розпалюванням ненависті, що призводило до отримання більшого прибутку компанії – перепалки в мережі змушують користувачів проводити в ній більше часу.

Facebook також загрожує великий позов від групи акціонерів за те, що Марк Цукерберг погодився заплатити Федеральній торговій комісії США 5 млрд доларів в рамках скандалу з передачею аналітичній компанії Cambridge Analytica відомостей про мільйони користувачів без їхнього відома.

Компанія приховала результати внутрішнього дослідження, що Instagram впливає на психічне здоров'я підлітків. Згідно слайдів, опублікованих Wall Street Journal, 32% опитаних дівчаток-підлітків заявили, що, коли вони погано себе почували, Instagram змушував їх відчувати себе ще гірше.

Facebook сприяв розпалюванню насильства на Капітолійському пагорбі після виборів президента США 6 січні.

Позиція Facebook

Компанія категорично спростовує всі це твердження.

Лена Піч, директор Facebook з політичних комунікацій, в коментарі Бі-Бі-Сі заявила, що компанія витратила значні суми на безпеку – 13 млрд доларів з 2016 року. Над безпекою в Facebook працюють 40 тисяч людей.

Як розвиваються події

Збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp стався ввечері понеділка, 4 жовтня. Через це програміст Марк Цукерберг втратив 6,6 мільярда доларів і опустився в списку Forbes.

і опустився в списку Forbes. Співробітники не можуть потрапити в офіс Facebook , оскільки їх перепустки заблоковані. Таким чином, вони фізично не можуть розв'язати проблему.

, оскільки їх перепустки заблоковані. Таким чином, вони фізично не можуть розв'язати проблему. Відомо, що витік даних 1,5 мільярда користувачів Facebook не пов'язаний зі збоєм. Дані містять імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, місцезнаходження, стать та ідентифікатор користувача. База з ними була ще наприкінці вересня.