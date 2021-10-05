Сбой Facebook: блокада произошла после грандиозного разоблачения от его сотрудницы

Фрэнсис Хауген во вторник будет давать показания в Сенате США / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Глобальный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger произошел за сутки до дачи показаний в Сенате США бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген. Она должна рассказать о том, как соцсеть якобы игнорирует контент, который разжигает ненависть, и скрывает данные исследований о негативном влиянии Instagram на детей.

В частности, об этом Фрэнсис Хауген заявила на телеканале CBS.

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"Был конфликт интересов между тем, что было хорошо для пользователей, и тем, что было хорошо для Facebook. Facebook снова и снова выбирал оптимизацию для своих собственных интересов, например, чтобы заработать больше денег", – заявила во время интервью Фрэнсис Хауген.

Досье на Фрэнсис Хауген

Фрэнсис работала в корпорации Facebook с 2019 года. 37-летняя Хауген два года занимала должность продакт-менеджера в отделе гражданской ответственности компании. В начале этого года она решила уволиться и напоследок тайно скопировала десятки тысяч страниц внутренних документов компании.

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Эти документы она анонимно передала в правоохранительные органы, позже их опубликовало издание Wall Street Journal.

Обвинения в адрес Facebook

Разоблачение Фрэнсис, якобы доказывает, что компания по-разному относилась к знаменитостям, политикам и высокопоставленным пользователям Facebook. К части таких учетных записей применялась политика модерации, но некоторые оставались нетронутыми.

Игнорировался контент с разжиганием ненависти, что приводило к получению большей прибыли компании – перепалки в сети заставляют пользователей проводить в ней больше времени.

Facebook также грозит крупный иск от группы акционеров за то, что Марк Цукерберг согласился заплатить Федеральной торговой комиссии США 5 млрд долларов в рамках скандала с передачей аналитической компании Cambridge Analytica сведений о миллионах пользователей без их ведома.

Компания скрыла результаты внутреннего исследования, что Instagram влияет на психическое здоровье подростков. Согласно слайдам, опубликованным Wall Street Journal, 32% опрошенных девочек-подростков заявили, что, когда они плохо себя чувствовали, Instagram заставлял их чувствовать себя еще хуже.

Facebook способствовал разжиганию насилия на Капитолийском холме после выборов президента США 6 январе.

Позиция Facebook

Компания категорически опровергает все это утверждения.

Лена Пич, директор Facebook по политическим коммуникациям, в комментарии Би-Би-Си заявила, что компания потратила значительные суммы на безопасность – 13 млрд долларов с 2016 года. Над безопасностью в Facebook работают 40 тысяч человек.

Как развиваются события

Сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp произошел вечером понедельника, 4 октября. Из-за этого программист Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился в списке Forbes.

и опустился в списке Forbes. Сотрудники не могут попасть в офис Facebook , поскольку их пропуска заблокированы. Таким образом, они физически не могут решить проблему.

, поскольку их пропуска заблокированы. Таким образом, они физически не могут решить проблему. Известно, что утечка данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook не связана со сбоем . Данные содержат имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местонахождение, пол и идентификатор пользователя. База с ними была еще в конце сентября.

. Данные содержат имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местонахождение, пол и идентификатор пользователя. База с ними была еще в конце сентября. Глобальный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS (системы доменных имен). Они помогают системам найти социальную сеть в Интернете.