Штурм "Азовсталі" може призвести до великих втрат РФ – британська розвідка

Окупанти зазнають великих втрат у Маріуполі на "Азовсталі". Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Рішення президента РФ Володимира Путіна заблокувати завод "Азовсталь" може вказувати на бажання утримати український опір у Маріуполі. Повномасштабний напад Росії на завод, ймовірно, спричинить значні втрати окупантів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

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"Повномасштабний наземний напад Росії на завод, ймовірно, спричинить значні втрати росіян, що ще більше знизить їхню загальну бойову ефективність", – сказано в заяві.

У Міноборони зазначили, що на сході Донбасу тривають важкі обстріли та бої, оскільки РФ хоче просунутися далі до населених пунктів Красний Лиман, Барвінкове, Лиман та Попасна.

Шойгу збрехав Путіну про взяття Маріуполя: той "зупинив" штурм "Азовсталі"

Президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" в Маріуполі й наказав нібито скасувати його, оскільки хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових. Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що окупанти "взяли під контроль" український Маріуполь і нібито потрібно 3-4 дні для того, щоб "завершити роботу на "Азовсталі". Сайт "Сьогодні" розповідає подробиці.

"Не потрібно лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", – заявив Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Президент країни-агресора сказав, що російська сторона нібито "гарантує життя всім тим, хто здасться в "Азовсталі".

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів Путіну, що російським військовим нібито вдалося взяти під контроль український Маріуполь. За його словами, потрібно 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

Шойгу також назвав Маріуполь "столицею націоналістичного "Азова".

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