ЗМІ дізналися причину, чому Путін відгородився від Макрона 4-метровим столом

Президенти Франції та Росії дотримувалися дистанції на переговорах / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон не захотів здавати COVID-19, тому сидів на протилежному кінці столу від російського лідера Володимира Путіна. Про це повідомили два джерела в оточенні Макрона, пише Reuters.

Повідомляється, що Макрон повинен був або здати ПЛР-тест, проведений російською владою, про зміг би сидіти поруч із Путіним, або у разі відмови це зробити він повинен буде дотримуватися суворішого соціального дистанціювання.

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"Ми дуже добре знали, що це означає відсутність рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли допустити, щоб вони отримали в свої руки ДНК президента", – сказало одне із джерел, посилаючись на побоювання щодо безпеки, якщо французький лідер буде перевірений російськими лікарями.

За його словами, у французького лідера були побоювання щодо безпеки, якщо його буде перевірено російськими лікарями.

Друге джерело в оточенні Макрона підтвердило, що Макрон відмовився пройти російський ПЛР-тест. Він зазначив, що натомість президент Франції здав французький ПЛР-тест перед від'їздом та тест на антиген, зроблений його власним лікарем у Росії.

"Росіяни сказали нам, що Путіна потрібно тримати в суворому медичному міхурі", – сказало друге джерело.

Путін і Макрон сиділи за величезним столом

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7 лютого у Москві відбулися переговори президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, які тривали понад 5 годин.

Президенти сиділи навпроти один одного за довгим білим овальним столом: Макрон – з одного краю, Путін – з іншого. Довжина столу становить 4 метри. Крім того, у залі переговорів знаходився бактерицидний опромінювач "Дезар-7", який використовують для профілактики грипу, ГРЗ, туберкульозу, дифтерії, атипової пневмонії та інших небезпечних інфекцій.

Незважаючи на те, що російський лідер прищепився від коронавірусу, він вирішив дотримуватися п'ятиметрової дистанції. Величезний кремлівський стіл і самого Путіна жорстко висміяли у соцмережах.