Знову підтримка України: Nike зупинила інтернет-продаж товарів у Росії

Великі світові компанії продовжують вводити обмеження проти РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Американська компанія Nike призупинилаонлайн-продаж своїх товарів на території Російської Федерації. Це пов'язано з діями РФ проти України.

Про це йдеться на сайті інтернет-магазину Nike у РФ.

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Деталі

"В даний час компанія Nike не може гарантувати доставку товарів покупцям в Росії. У зв'язку з цим придбання товарів на веб-сайті nike.com і в додатку Nike тимчасово недоступні в цьому регіоні. Відвідайте найближчий магазин Nike", — йдеться в повідомленні.

Як довго не працюватиме інтернет-магазин поки що невідомо.

Санкції від BMW

Концерн BMW зупиняє виробництво своїх автомобілів на калінінградському заводі "Автотор". Крім того, припиняються постачання машин на російський ринок.

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"У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією ми зупинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення", — заявили в концерні.

Крім того, у BMW не виключають зупинку виробництва й на інших заводах компанії через збій ланцюжків постачання та закриття ряду постачальників в Україні.

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