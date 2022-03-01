TikTok заблокував на території ЄС ЗМІ, що підтримуються урядом РФ

Росію скрізь блокують після початку війни проти України

Тепер в ЄС не побачать російської брехні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Соціальна мережа TikTok заблокувала на території Європейського Союзу акаунти ЗМІ, що підтримуються урядом Росії. У цей список потрапили, зокрема, відомі у РФ RT і Sputnik.

Про це у своєму Twitter повідомив репортер радіостанції NRP Боббі Еллін.

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"Представник TikTok підтвердив NPR, що облікові записи ЗМІ, які підтримує російський уряд, включаючи RT і Sputnik, тепер заблоковані на всій території ЄС", — написав Еллін у Twitter.

Санкції від Walt Disney

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі The Walt Disney Company підтримала Україну у складний час. Компанія призупиняє показ своїх фільмів у російських кінотеатрах.

"Враховуючи неспровоковане вторгнення в Україну і трагічну гуманітарну кризу, ми припиняємо випуск фільмів в Росії, в тому числі прийдешній мультфільм "Я червонію" від Pixar. Ми будемо приймати майбутні ділові рішення в залежності від розвитку ситуації", — йдеться в заяві.

Водночас в компанії стурбовані біженцями з України, яким довелося покинути країну через агресію російських військових.

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