TikTok заблокировал на территории ЕС поддерживаемые правительством РФ СМИ

Социальная сеть TikTok заблокировала на территории Европейского Союза аккаунты СМИ, поддерживаемых правительством России. В этот список попали, в том числе, известные в РФ RT и Sputnik.
Об этом в своем Twitter сообщил репортёр радиостанции NRP Бобби Эллин.
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"Представитель TikTok подтвердил NPR, что учётные записи СМИ, поддерживаемые российским правительством, включая RT и Sputnik, теперь заблокированы на всей территории ЕС", — написал Эллин в Twitter.
Санкции от Walt Disney
Одна из самых больших корпораций индустрии развлечений в мире The Walt Disney Company поддержала Украину в сложное время. Компания приостанавливает показ своих фильмов в российских кинотеатрах.
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"Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем выпуск фильмов в России, в том числе грядущий мультфильм "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации", — говорится в заявлении.
В то же время в компании обеспокоены беженцами из Украины, которым пришлось покинуть страну из-за агрессии российских военных.