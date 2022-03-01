Снова поддержка Украины: Walt Disney приостанавливает показ своих фильмов в российских кинотеатрах

Одна из самых больших корпораций индустрии развлечений в мире The Walt Disney Company поддержала Украину в сложное время. Компания приостанавливает показ своих фильмов в российских кинотеатрах.
Об этом говорится в официальном заявлении корпорации.
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"Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем выпуск фильмов в России, в том числе грядущий мультфильм "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации", — говорится в заявлении.
В то же время в компании обеспокоены беженцами из Украины, которым пришлось покинуть страну из-за агрессии российских военных.
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"Мы работаем с нашими партнерами из числа общественных организаций над оказанием срочной помощи и другой гуманитарной помощи беженцам", — заявили в компании.
Санкции против Путина
Правительство Японии ввел санкции против Российской Федерации. Это связано с вторжением РФ в Украину.
В список персональных санкций, предусматривающих замораживание активов, попали следующие лица:
- президент РФ Владимир Путин;
- секретарь Совбеза Николай Патрушев;
- заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- глава Минобороны России Сергей Шойгу;
- начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.