Снова поддержка Украины: Walt Disney приостанавливает показ своих фильмов в российских кинотеатрах

На такой шаг корпорация пошла после того, как РФ вторглась на территорию Украины

РФ осталась без фильмов Walt Disney/Фото: коллаж: "Сегодня"

Одна из самых больших корпораций индустрии развлечений в мире The Walt Disney Company поддержала Украину в сложное время. Компания приостанавливает показ своих фильмов в российских кинотеатрах.

Об этом говорится в официальном заявлении корпорации.

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"Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем выпуск фильмов в России, в том числе грядущий мультфильм "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации", — говорится в заявлении.

В то же время в компании обеспокоены беженцами из Украины, которым пришлось покинуть страну из-за агрессии российских военных.

"Мы работаем с нашими партнерами из числа общественных организаций над оказанием срочной помощи и другой гуманитарной помощи беженцам", — заявили в компании.

Санкции против Путина

Правительство Японии ввел санкции против Российской Федерации. Это связано с вторжением РФ в Украину.

В список персональных санкций, предусматривающих замораживание активов, попали следующие лица:

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президент РФ Владимир Путин;

секретарь Совбеза Николай Патрушев;

заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;

министр иностранных дел Сергей Лавров;

глава Минобороны России Сергей Шойгу;

начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.

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