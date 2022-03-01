Знову підтримка України: Walt Disney призупиняє показ своїх фільмів у російських кінотеатрах

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі The Walt Disney Company підтримала Україну в складний час. Компанія призупиняє показ своїх фільмів у російських кінотеатрах.
Про це йдеться в офіційній заяві корпорації.
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"Враховуючи неспровоковане вторгнення в Україну і трагічну гуманітарну кризу, ми припиняємо випуск фільмів в Росії, в тому числі прийдешній мультфільм "Я червонію" від Pixar. Ми будемо приймати майбутні ділові рішення в залежності від розвитку ситуації", — йдеться в заяві.
Водночас в компанії стурбовані біженцями з України, яким довелося покинути країну через агресію російських військових.
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"Ми працюємо з нашими партнерами з-поміж громадських організацій над наданням термінової допомоги та іншої гуманітарної допомоги біженцям", — заявили в компанії.
Санкції проти Путіна
Уряд Японії запровадив санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано з вторгнення РФ в Україну.
У список персональних санкцій, які передбачають заморожування активів, потрапили наступні особи:
- президент РФ Володимир Путін;
- секретар Радбезу Микола Патрушев;
- заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;
- міністр закордонних справ Сергій Лавров;
- голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;
- начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.
Крім того, у список санкцій потрапили 49 компаній та державних органів РФ.