"ЄС разом з вами": Боррель звернувся до білорусів на фоні вторгнення РФ в Україну

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель звернувся до білорусів.
Звернення з'явилося на його сторінці у Twitter.
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"Звернення до білоруського народу: багато хто з вас пішов на величезний ризик у боротьбі за вільну та демократичну Білорусь. Тепер ви виступаєте проти війни Росії в Україні та рішення Лукашенка підтримати Москву. Дякую за вашу хоробрість. ЄС разом із вами", — написав Боррель.
: . . . #StandWithUkraine#pic.twitter.com/AeeHBdoFUK— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2022
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Кулеба поговорив з Блінкеном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив у США більше санкцій і зброї для боротьби з російськими окупантами. Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв надати.
Державний секретар Блінкен запевнив у непорушній підтримці з боку Сполучених Штатів Америки. Глава МЗС України наголосив, що наша держава прагне миру. Однак поки на нас нападає Росія, потрібно вводити більше санкцій. Крім того, Україні потрібно зброя.
"Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", — йдеться в дописі Кулеби.