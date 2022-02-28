Російських пропагандистів відключили на території ЄС

Facebook відключив мовлення RT та Sputnik

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія Meta (колишній Facebook) обмежить доступ до облікових записів російських ЗМІ Russia Today та Sputnik на території Євросоюзу — про це повідомив віцепрезидент компанії Нік Клегг.

"Ми отримали запити від низки урядів та ЄС щодо вжиття подальших заходів щодо російських ЗМІ, контрольованих державою. Враховуючи винятковий характер поточної ситуації, наразі ми обмежуватимемо доступ до RT та Sputnik на всій території ЄС", — написав він у Twitter.

Реклама

Санкції проти Росії

США оголосили 12 співробітників постпредства РФ при ООН персона нон грата, вони мають залишити країну до 7 березня.

Раніше був опубліковано список із 26 відомих росіян, проти яких Європейський Союз запровадив персональні санкції

Реклама

Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.

США запровадили санкції проти банків РФ, де більше трильйона доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи. Також ЄС та Великобританія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.

Пізніше Євросоюз увів санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і навіть активами за Центральний банк Росії. Великобританія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ

Реклама

Окрім того, Європа закрила небо для російських літаків. Росіяни тепер не можуть вилетіти ні до Європи, ні вилетіти з європейських країн додому.

Крім того, Росію та Білорусь усувають від усіх міжнародних спортивних змагань.

Читайте також: