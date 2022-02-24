Байден: США вводять санкції проти банків РФ, де більше трильйона доларів

США від'єднують великі банки від американської фінансової системи

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки вводять санкції проти банків Російської Федерації, де зберігається понад трильйона доларів.

Про це заявив президент США Джо Байден під час брифінгу, який транслює телеканал "Україна 24".

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Санкції проти РФ

"Ми обмежимо здатність Росії та російського уряду діяти в доларах, євро, ієні. Ми припинимо здатність фінансувати та збільшувати російське військо, а також зашкодимо їх здатності конкурувати у високотехнологічній економіці 21 століття", – сказав президент США.

/ Фото: Україна 24

За словами Байдена, США запроваджують санкції проти російських банків, в яких трильйон доларів активів:

"А також від'єднаємо великі банки від американської фінансової системи. Водночас сьогодні ми блокуємо чотири банки включно з ВТБ, який має 250 млрд доларів активів".

Також президент США заявив, що країна запроваджує й інші санкції:

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"І, як ми й обіцяли, ми розширюємо перелік російських еліт та їхніх сімей, які підпадають під санкції. Ці люди наживаються особисто на кремлівській політиці, і ми посилимо ці заходи проти корумпованих мільярдерів".

Крім цього, Байден пояснив, чому Росію не від'єднують від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Він вважає, що нинішні санкції проти російських банків, можливо, навіть болючіші.

Однак надалі не виключається варіант від'єднання РФ від SWIFT.

Нагадаємо, Джо Байдену було представлено багато варіантів проведення масованих кібератак, спрямованих на те, щоб підірвати здатність РФ підтримувати свої військові операції в Україні.

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