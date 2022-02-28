Євросоюз оприлюднив новий список олігархів і політиків РФ, які потрапили під санкції

У санкційний перелік потрапили 26 відомих росіян

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі імена росіян, проти яких Європейський Союз запровадив нові персональні санкції через вторгнення РФ в Україну. Список опублікували російські ЗМІ. У ньому – 26 прізвищ.

Ігор Сєчін, глава "Роснафти"

Микола Токарєв, голова "Транснафти"

Алішер Усманов, бізнесмен

Петро Авен, бізнесмен

Михайло Фрідман, бізнесмен

Сергій Ролдугін, бізнесмен

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії

Дмитро Чернишенко, віцепрем'єр Росії

Ірек Файзулін, голова Мінбуду Росії

Віталій Савельєв, голова Мінтрансу Росії

Андрій Турчак, перший віцеспікер Радфеда

Тигран Кеосаян, журналіст

Ольга Скабеєва, журналіст

Олександр Пономаренко, бізнесмен

Модест Колеров, журналіст

Роман Бабаян, журналіст

Захар Прілєпін, журналіст

Антон Красовський, журналіст

Аркадій Мамонтов, журналіст

Сергій Пінчук, заступник командувача Чорноморського флоту

Олексій Авдєєв, заступник командувача Південного військового округу

Рустам Мурадов, заступник командувача Південного військового округу

Андрій Сичовий, командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу

Геннадій Тимченко, бізнесмен

Олексій Мордашов, бізнесмен

Петро Фрадков, голова Промзв'язку банку.

Санкції проти Росії

Раніше Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.

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24 лютого США запровадили санкції проти банків РФ, де більше трильйона доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.

ЄС та Великобританія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.

Пізніше Євросоюз увів санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і навіть активами за Центральний банк России. Великобританія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ

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Європа закрила небо для російських літаків Росіяни тепер не можуть вилетіти ні до Європи, ні вилетіти з європейських країн додому.

Крім того, Росію та Білорусь усувають від усіх міжнародних спортивних змагань.