США дали зелене світло НАТО на постачання винищувачів Україні – заява Блінкена

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США дає "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати винищувачі Україні — про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у коментарі для програми Face The Nation на телеканалі CBS.
"Ми бачимо, що Путін продовжує посилювати свою агресію проти України. Це продовжується, і нам потрібно бути готовими" — сказав він.
Блінкен відповів на запитання, що робитиме США, якщо Польща, яка є членом НАТО, вирішить надати Україні винищувачі.
"Це (рішення – ред.) отримує "зелене світло". Власне, ми зараз обговорюємо з нашими польськими друзями, що ми можемо зробити, щоб задовольнити їхні потреби, і активно говоримо про це (надання винищувачів – ред.)", — сказав він.
Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу із закликом надати військові винищувачі під час бесіди в Zoom.
Ситуація в Україні 6 березня
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