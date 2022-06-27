США оголосять про купівлю Україні сучасної системи ПРО — CNN

Байден оголосить про нову допомогу Україні/Фото: Alex Wong/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Уже цього тижня США планують оголосити про закупівлю для України вдосконаленого комплексу протиракетної і протиповітряної оборони середньої і великої дальності.

Про це повідомляє CNN.

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Нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив, що його країна надасть Україні сучасні ракетні системи й боєприпаси. У відповідь на запити українських сил на цьому тижні, ймовірно, також буде оголошено про новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси і контрбатарейні радари.

Німеччина надасть Україні більше зброї

Німеччина готова надати Україні більше зброї. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, уряд ФРН уже склав список озброєнь:

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30 самохідних артилерійських установок Gepard;

комплекси ППО IRIS-T SLM;

3 реактивні системи залпового вогню MARS із боєприпасами;

бронетранспортери М113;

РЛС виявлення артилерії COBRA;

500 зенітних ракет STINGER та багато іншого (повний список опублікований на сайті уряду Німеччини).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що постачання зброї Україні збільшать. Також ми писали, що Резніков перерахував зброю, яку отримає Україна за підсумками "Рамштайну-3".