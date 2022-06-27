США объявят о покупке Украине современной системы ПРО — CNN

Байден объявит о новой помощи Украине/Фото: Alex Wong/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Уже на этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Об этом сообщает CNN.

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Недавно президент США Джо Байден объявил, что его страна предоставит Украине современные ракетные системы и боеприпасы. В ответ на запросы украинских сил на этой неделе, вероятно, также будет объявлено о новом пакете военной помощи, в который войдут, в частности, артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Германия предоставит Украине больше оружия

Германия готова предоставить Украине больше оружия. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, правительство ФРГ уже составило список вооружений:

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30 самоходных артиллерийских установок Gepard;

комплексы ПВО IRIS-T SLM;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами;

бронетранспортеры М113;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

500 зенитных ракет STINGER и многое другое (полный список опубликован на сайте правительства Германии).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что поставки оружия Украине увеличат. Также мы писали, что Резников перечислил оружие, которое получит Украина по итогам "Рамштайна-3".