США продовжили санкції проти Білорусі: що відомо

У США прокоментували дії та політику деяких членів уряду Білорусі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден продовжив на рік санкції проти Білорусі. Як зазначається, економічні обмеження було запроваджено ще у 2020 році.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

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Причиною продовження санкцій проти Білорусі називається незаконна та репресивна діяльність влади Білорусі, пов'язана з фальсифікацією президентських виборів, а також ліквідацією політичної опозиції.

"Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність та давні зловживання білоруського режиму продовжують становити незвичайну та виняткову загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", – йдеться в заяві.

Крім цього, уряду країни інкримінують створення загрози міжнародним цивільним авіаперевезенням.

Раніше радник Світлани Тихановської Франак Вячорка прокоментував можливе вторгнення російських військ у Білорусь, зазначивши, що це буде можливо в тому випадку, якщо президент РФ Володимир Путін зрозуміє, що все йде не за його планом.

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Також президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили 9 червня на зустрічі санкції проти РФ та військову допомогу Україні. Зі свого боку голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що ембарго щодо російської нафти призведе до послаблення рубля та розгону інфляції. Вперше на високому рівні пролунали такі заяви.