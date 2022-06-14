США продлили санкции против Беларуси: что известно

В США прокомментировали действия и политику некоторых членов правительства Беларуси. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден продлил на год санкции против Беларуси. Как отмечается, экономические ограничения были введены еще в 2020 году.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

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Детали

Причиной продления санкций против Беларуси называется незаконная и репрессивная деятельность властей Беларуси, связанная с фальсификацией президентских выборов, а также ликвидацией политической оппозиции.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – говорится в заявлении.

Кроме этого, правительству страны инкриминируют создание угрозы международным гражданским авиаперевозкам.

Ранее советник Светланы Тихановской Франак Вячорка прокомментировал возможное вторжение российских войск в Беларусь, отметив, что это будет возможно в том случает, если президент РФ Владимир Путин поймет, что все идет не по его плану.

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Также президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили 9 июня на встрече санкции против РФ и военную помощь Украине. В свою очередь глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что эмбарго по отношению к российской нефти приведет к ослаблению рубля и разгону инфляции. Впервые на высоком уровне прозвучали подобные заявления.