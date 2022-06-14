США вирішили відкинути Росію у темні часи середньовіччя

Влада США не хоче співпрацювати з Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

США відмовляються від співпраці з науковою спільнотою Російської Федерації. Так, Америка зупиняє науково-технологічну співпрацю з російськими державними дослідницькими установами та афілійованими з ними особами.

Про це говориться у заяві Білого дому.

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"У відповідь на агресію Путіна уряд США вжив активних заходів щодо обмеження двосторонньої науково-технічної співпраці з російським урядом", – сказано у заяві.

Проєкти, започатковані до лютого 2022 року, можуть бути завершені.

Однак це стосується лише урядових організацій США, які фінансуються з державного бюджету чи мають гранти. Неурядові організації можуть вирішувати, чи продовжувати їм співробітництво з РФ.

"Ми продовжуватимемо засуджувати всіх винних у ксенофобії і добиватися того, щоб російські вчені, які вирішили залишити Росію та/або залишитися в США через свої переконання, отримували підтримку, а не піддавалися дискримінації чи стигматизації. Ми закликаємо американську та міжнародну спільноту зробити те саме", — підкреслили в Білому домі.

Тим часом, заступник голови комісії Держдуми з питань депутатської етики Микола Бурляєв запропонував навчати російських студентів тверезості. Для цього потрібно ввести у програму "собріологію".

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"Через "вікно в Європу", яке у Росії відкрив Петро I, у країні розпочався алкогольно-наркотичний апокаліпсис. Петро відкрив кордони, до нас прийшли іноземці та почали спаювати", – заявив депутат.

ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти РФ

Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Російської Федерації. Так, від SWIFT відключать декілька банків. Також країни ЄС відмовляться від імпорту. Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

Які заходи запровадили?