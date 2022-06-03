ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти РФ – як вдарили

ЄС розширив список осіб та організацій РФ, які потрапили під експортні обмеження

Проти РФ запровадили нові санкції. Фото: колаж "Сьогодні"

Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Російської Федерації. Так, від SWIFT відключать декілька банків. Також країни ЄС відмовляться від імпорту.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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Які заходи запровадили?

Країни ЄС відмовляться від імпорту російської нафти, що перевозиться морем, протягом 6 місяців, а від імпорту нафтопродуктів – 8 місяців.

Трубопровідної нафти санкції поки що не стосуються.

Від SWIFT відключають Сбербанк, Россільгоспбанк, Московський кредитний банк та Банк розвитку Білорусі.

ЄС зупиняє мовлення ще трьох російських телеканалів: "Росія РТР/РТР Планета", "Росія 24" та "Міжнародний телецентр".

ЄС розширив список осіб та організацій РФ, які потрапили під експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення.

ЄС заборонить надавати Росії бухгалтерські, піар та консультаційні послуги. Також РФ не матиме доступу до хмарних сервісів.

Російські олігархи можуть відкупитись від санкцій

Західні союзники розглядають питання про те, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати свої гроші для відновлення України.

Російські олігархи почали ховати свої яхти, літаки та інше майно за кордоном. Бояться втратити свої активи навіть ті, на кого не накладалися санкції.

Також повідомлялося, що олігархи Росії зазнають великих збитків від західних санкцій, введених у відповідь на вторгнення російської армії на територію України Вони проводять таємні зустрічі, щоб зупинити Путіна.

На початку березня шість олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Це власник "Новатека" Леонід Міхельсон, засновник "Русала" Олег Дерипаска, власник "Лукойлу" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

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