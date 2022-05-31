ЄС ввів часткове ембарго на російську нафту та завдав удару по найбільшому банку РФ

Європейський Союз тисне на Росію, щоб та припинила війну проти України

Проти РФ знову ввели санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Лідери Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

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"Це негайно покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", — написав Мішель у Twitter.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що нові санкції проти РФ дозволять "ефективно скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії в ЄС до кінця року".

Крім того, пакет санкцій включає:

відключення найбільшого російського банку "Сбербанку" від SWIFT;

блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС;

розширення списку російських підсанкційних осіб, які відповідають за військові злочини в Україні.

Також Мішель прокоментував блокування українського зерна.

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"Не санкції, а ваша війна в Україні перешкоджає судноплавству і ставить під загрозу продовольчу безпеку. Понад 20 мільйонів тонн зерна заблоковані вашими мінами та вашою війною. Нам потрібно зупинити війну та відновити глобальні ланцюжки поставок продовольства", — зазначив Мішель.

З РФ не знімуть санкції

Глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії Ліз Трасс заявила, що країни-союзники не повинні допустити скасування санкцій проти Російської Федерації, які були запроваджені через агресію проти України.

Трас звинуватила президента РФ Володимира Путіна в тому, що він вимагає викуп за розблокування зерна, що знаходиться в портах України.

"Це абсолютно жахливо, що Путін намагається вимагати викуп, і він, по суті, використовує (для цього) голод і відсутність продовольства серед найбідніших людей по всьому світу. Ми просто не можемо дозволити цьому статися. Путін повинен розблокувати українське зерно", — зазначила Трас.

Вона наголосила, що не можна допустити ніякого скасування санкцій, ніякого "умиротворення, яке просто зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі".

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