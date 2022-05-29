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Британська розвідка розкрила, як РФ намагається домогтися відміни санкцій

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 травня, 11:24
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Росія продемонструвала, що готова використати глобальну продовольчу кризу у своїх політичних цілях
Росія намагається відмінити санкції. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія намагається відмінити санкції. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія використовує глобальну продовольчу безпеку задля досягнення своїх політичних цілей. Після цього РФ позиціонуватиме себе як розумного гравця. Також країна-агресор звинувачуватиме Захід у будь-якій невдачі.

Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

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Як розповіли у розвідці, 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що РФ готова надати гуманітарний коридор для суден, що перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на відміну санкцій.

Крім того, міністр попросив Україну розмінувати територію навколо Одеського порту, щоб дозволити проходження кораблів.

"Прохання Руденка до України щодо розмінування слідує за основним принципом сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: запровадження альтернативних наративів, нехай непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії" – заявили у відомстві.

У британській розвідці зазначили: Росія продемонструвала, що готова використати глобальну продовольчу кризу у своїх політичних цілях, а потім позиціонувати себе як розумного гравця та звинувачувати у всіх невдачах Захід.

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Британська розвідка назвала головне завдання окупантів на півдні України

Російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, недавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної. Про це повідомляє британська розвідка.

Як повідомляється, Росія чинить тиск на "Сєвєродонецький котел", хоча Україна зберігає контроль над кількома секторами, що обороняються, "позбавляючи РФ повного контролю над Донбасом".

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"Перед південним угрупованням військ Росії, ймовірно, як і раніше, стоїть завдання окупувати південну територію України. В останні дні Росія, ймовірно, перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокого зберігання в зону відповідальності СДФ", – йдеться в повідомленні.

Водночас у британській розвідці впевнені, що Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів, а їхня присутність на полі бою наголошує на "нестачі в Росії сучасної боєздатної техніки".

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