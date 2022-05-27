У Британії заявили, що не можуть допустити скасування санкцій проти Росії

Зняття санкцій зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі

Ліз Трас пояснила, чому не можна знімати санкції з РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії Ліз Трас заявила, що країни-союзники не повинні допустити скасування санкцій проти Російської Федерації, які були введені через агресію проти України.

Про це пише "Голос Америки".

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Трас звинуватила президента РФ Володимира Путіна в тому, що він вимагає викуп за розблокування зерна, що знаходиться в портах України.

"Це абсолютно жахливо, що Путін намагається вимагати викуп, і він, по суті, використовує (для цього) голод і відсутність продовольства серед найбідніших людей по всьому світу. Ми просто не можемо дозволити цьому статися. Путін повинен розблокувати українське зерно", — зазначила Трас.

Вона наголосила, що не можна допустити ніякого скасування санкцій, ніякого "умиротворення, яке просто зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі".

Сьомий пакет санкцій проти РФ на підході

Сьомий пакет санкцій проти Росії на підході. Можливе блокування російських банків, таких як Сбербанк та Газпромбанк. А шостий пакет у будь-якому разі працюватиме, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Весь цивілізований світ підтримує Україну. Тому для нас принципово, щоб шостий пакет санкцій, до якого входить пряме та непряме енергетичне ембарго, був у дії. Що це таке? Сьогодні вже багато кораблів із російської нафтою стоять без можливості зайти до будь-яких інших портів. Ми хочемо, щоб усі російські кораблі не могли зайти в будь-який порт.Чому? Тому що сьогодні ключовий дохід, який Росія отримує, — це дохід від нафтових контрактів. Це щодня ми маємо мільйон, два, три, десять мільйонів доларів, які отримує російська армія і потім нас бомбить. Тому в будь-якому разі шостий пакет працюватиме", — сказав він.

Подоляк розповів, що нові санкції виконають бажання самої Росії відгородитися від усього світу.

"Сьомий пакет буде на підході. Він матиме можливість, я так розумію, заблокувати всі російські банки, включно зі Сбербанком, Газпромбанком, через які сьогодні йдуть розрахунки. Російська Федерація сама каже, що для них (росіян) не існує ніякого цивілізованого світу. Вони хочуть жити за залізною завісою. Так зробіть їм цю завісу! Ну хочуть люди жити у таборі — нехай живуть, чому ми їм заважаємо? Що для цього треба: заборонити їм можливість торгувати на глобальних ринках. Тоді в них не буде грошей, і вони не зможуть оплачувати всі свої забаганки. Усе, дуже простий підхід", — сказав він.

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