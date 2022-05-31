ЄС завдав удару по російській пропаганді: під санкціями три телеканали

Україна зробила свій внесок у боротьбу з РФ на інформаційно-дипломатичному фронті

ЄС завдав удару по російській телепропаганді / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз за умовами шостого пакету санкцій проти РФ вимкне три російські пропагандистські канали – Rossiya24, TV center International та RTR Planeta.

Як повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, кабельні, супутникові та інтернет-трансляції російських ресурсів вимкнуть в ЄС.

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Глава міністерства Олександр Ткаченко зазначив, що блокування цих трьох російських каналів в ЄС є важливим досягненням на інформаційно-дипломатичному фронті.

"Ми в Міністерстві культури та інформаційної політики сприяли тому, аби це сталося якнайшвидше. Ми дуже вдячні нашим міжнародним колегам, які всебічно підтримали цю пропозицію: віцепрем'єр-міністру та міністру культури і національної спадщини Польщі Петру Глинському, міністру культури Литви Сімонасу Кайрису, віцепрезиденту Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вері Юровій та іншим міністрам культури ЄС і депутатам, що допомагали в цьому. Дякую за плідну роботу віцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ользі Стефанішиній та міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі", – заявив він.

Ткаченко додав, що російська пропаганда "вбиває ментально, їй не місце в цивілізованих країнах", тому її заборона в ЄС – великий крок в боротьбі з ворогом.

Нагадаємо, раніше в Європейському Союзі вже були заборонені Sputnik та Russia Today.

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Що містить шостий пакет санкцій проти РФ

Лідери Європейського Союзу 31 травня погодили шостий пакет санкцій проти Росії.

Зокрема, лідери ЄС домовилися про такі санкції:

від міжнародної платіжної системи SWIFT відключать ще три російські банки , зокрема і найбільшого кредитора Росії Сбербанк;

, зокрема і найбільшого кредитора Росії Сбербанк; російським компаніям заборонять надавати консультаційні послуги, також вони не зможуть торгувати деякими хімічними речовинами;

надавати консультаційні послуги, також вони не зможуть торгувати деякими хімічними речовинами; обмеження введуть для Аліни Кабаєвої , колишньої олімпійської гімнастки, яка, як зазначено в документі ЄС, "тісно пов'язана" з Путіним;

, колишньої олімпійської гімнастки, яка, як зазначено в документі ЄС, "тісно пов'язана" з Путіним; санкції є і проти патріарха Кирила , який очолює РПЦ та активно підтримує Путіна й війну проти України (як зазначають у Bloomberg, Угорщина була проти цього пункту);

, який очолює РПЦ та активно підтримує Путіна й війну проти України (як зазначають у Bloomberg, Угорщина була проти цього пункту); обмеження накладуть на десятки військовослужбовців , зокрема й на осіб, яких визнали винними у воєнних злочинах у Бучі ;

, зокрема й на осіб, яких визнали ; з обмеженнями зіткнуться компанії, що постачають обладнання, матеріали та послуги для російських Збройних сил.

Джерела видання повідомляють, що з пакету була виключена заборона росіянам купувати нерухомість у ЄС. Однак важливо, що все ж таки діятиме часткова заборона на російську нафту.