Італійський експерт принизив пропагандиста Соловйова одним питанням

Росіяни продовжують звинувачувати всіх довкола у фашизмі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський пропагандист Володимир Соловйов зганьбився у розмові з італійським експертом. Під час розмови в ефірі своєї програми "Соловйов-Live" він намагався дошкулити співрозмовникові словами про те, що в Італії був фашизм під час Другої світової війни, але той дав йому відкоша одним запитанням.

Як видно на відео, яке поширюється в Мережі, Соловйов почав кричати, що фашисти влаштували війну в Росії, тоді як росіяни не воювали в Італії.

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"Я хочу вам нагадати, що саме ваші фашисти прийшли на мою землю! А росіяни на вашу землю не приходили. Там востаннє, здається, Суворов був", — заявив Соловйов.

Італієць у відповідь нагадав пропагандисту про його розкішні вілли.

"Якщо Італія — фашисти, чому ви купили чотири вілли в Італії? Вам подобається бути в оточенні фашистів?" — запитав він.

У відповідь Соловйов почав виправдовуватися, мовляв, тепер в Італії фашистів немає, і він купував вілли, коли "італійський народ любив росіян", але тепер усе змінилося.

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Соловйову закрили в'їзд до Італії

Раніше стало відомо, що влада Італії позбавила Соловйова посвідки на проживання у своїй країні, а також встановила довічну заборону на в'їзд на її територію. У росіянина в Італії були розкішні вілли, заарештовані владою після вторгнення Росії в Україну.

Сам пропагандист поскаржився на дії італійської влади у своїй програмі.

"Не розумію, навіщо мені це? Що до мене всі причепилися? При чому тут я? У мене було чудове життя, я міг їздити до Європи, у мене там була нерухомість. Навіщо мені зараз ось це все?" — дивувався Соловйов.

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