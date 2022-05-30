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Солов'їний послід кремлівської пропаганди заявив, що українці зустрічають загарбників з квітами

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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30 травня, 13:45
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Російські пропагандисти продовжують пробивати дно, і коли вже здається, що далі нікуди, Соловйов, якого прозвали Солов'їним послідом, видає черговий перл на ТБ
Соловйов як істеричка несе брехню про Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Соловйов як істеричка несе брехню про Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов вчергове нахабно збрехав на всю країну, заявивши, що окупантів РФ зустрічають з квітами в Україні.

"Ми говоримо людям: згадайте, хто ви є, подивіться, що з вами роблять, подивіться, хто вас захопив. Ми якраз вам говоримо – згадайте своє велике минуле, прокиньтеся, припиніть собі брехати. У цьому ж головна суть. Чому вам вигадують мову? Погляньте, яку вам вигадують історію, яку вам вигадують релігію. І тому йдеться про інше, чому народ за нас? Західники кажуть, вас не зустрічають з квітами – ще й як зустрічають, попри страх. І зустрічати будуть ще більше, коли зрозуміють, що ми нікуди не підемо", – заявив Соловйов в ефірі своєї програми.

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За зухвалу брехню російські пропагандистам відсипають чимало грошей. На фото зарплати "підстилок Кремля" у рублях. Як бачимо, Соловйов найголовніший по грошах у цій зграї.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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