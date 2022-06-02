ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти РФ, але викреслив один пункт

ЄС виключив із списку санкцій главу РПЦ патріарха Кирила

Санкції мають набути чинності завтра / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, однак на вимогу Угорщини з нього виключено патріарха Кирила. Про це в Twitter написав журналіст Рікард Йозвяк.

"Шостий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії схвалений послами ЄС. Він має з'явитись в офіційному журналі ЄС завтра", – написав Йозвяк.

Що включає шостий пакет

заборонено імпорт російської нафти, що перевозиться морем;

судна, що перевозять нафту з РФ до третіх країн, не можна буде страхувати;

ембарго на російську нафту, що доставляється трубопроводом;

Сбербанк, а також ще два російські банки і один білоруський відключать від SWIFT;

під нові санкції підпадуть представники силових структур РФ, бізнесмени, представники ЗМІ.

обмеження накладуть на десятки військовослужбовців , у тому числі і на осіб, визнаних винними у військових злочинах у Бучі ;

, у тому числі і на осіб, визнаних ; з обмеженнями зіткнуться компанії, що постачають обладнання, матеріали та послуги для російських Збройних сил.

Деталі будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС 3 червня.

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Через санкції вже до кінця 2022 року Росія втратить до 90% свого нафтового експорту до Європи. Це означає, що російська військова машина не отримає десятки мільярдів доларів на війну проти України. Прийнявши рішення про нафтове ембарго, ЄС не лише ускладнить фінансування Кремлем агресії, а й зміцнить свою енергетичну безпеку.

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