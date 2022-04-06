США ввели санкції проти відомого російського ринку даркнету

В OFAC зазначили, що Росія є раєм для кіберзлочинців. / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо найбільшого і найвідомішого у світі російського ринку даркнета Hydra Market.

Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

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"Рай для кіберзлочинців"

"Глобальна загроза кіберзлочинності та програм-здирників, які виходять із Росії, а також здатність кримінальних лідерів безкарно там діяти, глибоко турбують США. Наші дії сьогодні посилають злочинцям сигнал про те, що ви не можете сховатися в даркнеті або на їхніх форумах, і не можете сховатися в Росії або десь у світі", – заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

В OFAC зазначили, що Росія є "раєм для кіберзлочинців". Водночас дії проти Hydra та Garantex засновані на недавніх санкціях проти бірж віртуальної валюти SUEX та CHATEX, обидві з яких, як і Garantex, працювали в Москві.

Операція проти Hydra була спільною ініціативою Міністерства юстиції США, ФБР, Управління боротьби з наркотиками, Податкового управління США з кримінальних розслідувань, Служби розслідувань національної безпеки, а також Федеральної кримінальної поліції Німеччини, яка сьогодні відключила сервери Hydra в Німеччині та конфіскувала біткойни на суму 25 млн доларів.

Що таке даркнет

Як зазначається, даркнети – це інтернет-мережі, для доступу до яких люди використовують спеціальне програмне забезпечення так, щоб приховати особистість людей та пов'язану з ними активність в інтернеті.

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Торгові майданчики, розташовані в даркнеті, майже всі приймають віртуальну валюту як оплату за широкий спектр незаконних послуг та товарів.

Нагадаємо, хакерський гурт Anonymous завдала ще одного удару з інфраструктури Росії. Кібератаки зазнав Липецький механічний завод, який виробляє продукцію оборонного призначення.

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