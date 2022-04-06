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СЬОГОДНІ Світові новини США

Конгресмени попросили Байдена посилити кібердопомогу Україні

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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6 квітня, 01:53
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Вони висловили стурбованість тим, що Росія може завдати нового удару.
Два конгресмени написали листа президенту США.
Два конгресмени написали листа президенту США. / Фото: Колаж: Сьогодні

Два конгресмени від Демократичної партії попросили президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена збільшити допомогу Україні та європейським союзникам у сфері кібербезпеки.

Про це пише CNN.

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Лист Байдену

Як зазначається, в листі до президента США сенатор Ед Маркі та член палати представників Білл Кітинг висловили стурбованість тим, що Росія може завдати удару за допомогою кібератак в Україну, "перевіряючи рішучість НАТО".

Конгресмени хочуть, щоб нещодавно сформоване Бюро з кібербезпеки в Державному департаменті зміцнювало співпрацю США з Україною та європейськими союзниками з питань кібербезпеки, що своєю чергою допоможе захищатися від російських хакерських загроз.

Нагадаємо, хакерський гурт Anonymous завдала ще одного удару з інфраструктури Росії. Кібератаки зазнав Липецький механічний завод, який виробляє продукцію оборонного призначення.

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