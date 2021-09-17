США ввели санкції проти п'яти членів "Аль-Кайди"

Відносно 5 людина – прихильників "Аль-Каїди" з Туреччини – Сполучені Штати ввели санкції.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство фінансів США.
Санкції
За словами директора Управління з контролю за іноземними активами Андреа Ґакі, санкції "підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів боротьбі з фінансуванням" Аль-Каїди ".
"Ми продовжимо працювати з нашими зарубіжними партнерами, в тому числі Туреччиною, щоб викривати і руйнувати мережі фінансової підтримки" Аль-Каїди ", – додала вона.
Хто потрапив до списку санкцій
- У список потрапив юрист єгипетського походження Маджд Салім, який живе в Туреччині. Міністерство фінансів прийшло до висновку, що він є головним координатором деякої діяльності "Аль-Каїди" в Туреччині.
- Під санкції також потрапили Мухаммад Наср ад-Дін аль-Газлані, єгипетський фінансовий кур'єр, який здійснював грошові перекази в підтримку "Аль-Каїди".
- Турецькі громадяни Нуреттін Мусліхан, Себраіл Гузель і Сонер Гурлейен.
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