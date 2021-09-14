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СЬОГОДНІ Світові новини США

"Аль-Каїда" може піти на нові теракти в США – американська розвідка

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 вересня, 22:07
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Спецслужби США відстежують діяльність "Аль-Каїди", як тільки вона відновила свою присутність в Афганістані
США побоюються нових терактів "Аль-Каїди". Колаж "Сьогодні"
США побоюються нових терактів "Аль-Каїди". Колаж "Сьогодні"

Американська розвідка вважає, що терористична організація "Аль-Каїда", відповідальна за теракти в США 11 вересня, може відновити свій потенціал. Цьому буде сприяти збереження влади талібів в Афганістані.

Про це пише Bloomberg.

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Як пише ЗМІ, американські розвідники в своїх оцінках загроз для нацбезпеки зазначили, що вже через 1-2 роки "Аль-Каїда" може організовувати нові теракти на території Сполучених Штатів.

"За найбільш обережними прогнозами, "Аль-Каїді", ймовірно, знадобиться від одного до двох років для створення певного потенціалу, щоб щонайменше становити загрозу нашій країні", - сказав директор розвідуправління Пентагону Скотт Берріер.

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Після того, як "Аль-Каїда" відновила свою присутність в Афганістані, спецслужби США вже почали відстежувати її діяльність.

Що відомо про теракт 9/11

  • За даними Вікіпедії, серія з чотирьох координованих терористичних актів-самогубств сталася 11 вересня 2011 року.
  • Терористи захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери.
  • Загарбники направили два лайнера в вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Вони врізалися у вежі, після чого ті обвалилися і викликали руйнування прилеглих будівель. Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону.
  • Пасажири і команда четвертого авіалайнера хотіли перешкодити терористам, однак літак впав у поле в штаті Пенсільванія.
  • Унаслідок атак загинули 2977 людей, ще 24 пропали без вісті.

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