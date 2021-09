Теракти 11 вересня: Байден звернувся до нації в річницю трагедії

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять 2977 осіб, загиблих в результаті терористичних актів-самогубств (відомих як 9/11) 11 вересня 2001 року.

Під час свого виступу з нагоди 20-ї річниці нападу ісламістської організації "Аль-Каїда" президент США закликав американців у єдності.

20 years after September 11, 2001., we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. Its what makes us who we are and we cant forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb