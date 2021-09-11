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Теракти 11 вересня: Байден звернувся до нації в річницю трагедії

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 вересня, 07:50
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В результаті нападу ісламістської організації "Аль-Каїда" загинули 2977 осіб
Президент США закликав американців до єдності
Президент США закликав американців до єдності / Фото: Reuters, Сьогодні

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять 2977 осіб, загиблих в результаті терористичних актів-самогубств (відомих як 9/11) 11 вересня 2001 року.

Під час свого виступу з нагоди 20-ї річниці нападу ісламістської організації "Аль-Каїда" президент США закликав американців у єдності.

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"Ми шануємо усіх тих, хто ризикнув і віддав свої життя за лічені хвилини, години, місяці і роки після цього", – сказав Байден.

Він зазначив, що єдність залишилося найбільшою силою США незважаючи ні на що.

Що відомо про теракт 9/11

  • За даними Вікіпедії, серія з чотирьох координованих терористичних актів-самогубств сталася 11 вересня 2011 року.
  • Терористи захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери.
  • Загарбники направили два лайнера в вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Вони врізалися у вежі, після чого ті обрушилися і викликали руйнування прилеглих будівель. Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону.
  • Пасажири і команда четвертого авіалайнера хотіли перешкодити терористам, однак літак впав в поле в штаті Пенсільванія.
  • В результаті атак загинули 2977 осіб, ще 24 пропали безвісти.

Нагадаємо, в 2016 році влада США оприлюднила раніше засекречений розділ звіту Конгресу про теракти 11 вересня 2001 року. У ньому міститься інформація про людей, з якими були пов'язані терористи перед здійсненням атак. Називаються імена людей, які допомагали терористам зняти житло, відкрити банківські рахунки, а також брати уроки управління літаками.

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