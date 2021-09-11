Теракти 11 вересня: Байден звернувся до нації в річницю трагедії

В результаті нападу ісламістської організації "Аль-Каїда" загинули 2977 осіб

Президент США закликав американців до єдності / Фото: Reuters, Сьогодні

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять 2977 осіб, загиблих в результаті терористичних актів-самогубств (відомих як 9/11) 11 вересня 2001 року.

Під час свого виступу з нагоди 20-ї річниці нападу ісламістської організації "Аль-Каїда" президент США закликав американців у єдності.

20 years after September 11, 2001., we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. Its what makes us who we are and we cant forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb - President Biden (@POTUS) September 10, 2021

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Американський лідер вшанував пам'ять рятувальників, які відреагували на атаки.

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"Ми шануємо усіх тих, хто ризикнув і віддав свої життя за лічені хвилини, години, місяці і роки після цього", – сказав Байден.

Він зазначив, що єдність залишилося найбільшою силою США незважаючи ні на що.

Що відомо про теракт 9/11

За даними Вікіпедії, серія з чотирьох координованих терористичних актів-самогубств сталася 11 вересня 2011 року.

Терористи захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери.

Загарбники направили два лайнера в вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Вони врізалися у вежі, після чого ті обрушилися і викликали руйнування прилеглих будівель. Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону.

Пасажири і команда четвертого авіалайнера хотіли перешкодити терористам, однак літак впав в поле в штаті Пенсільванія.

В результаті атак загинули 2977 осіб, ще 24 пропали безвісти.

Нагадаємо, в 2016 році влада США оприлюднила раніше засекречений розділ звіту Конгресу про теракти 11 вересня 2001 року. У ньому міститься інформація про людей, з якими були пов'язані терористи перед здійсненням атак. Називаються імена людей, які допомагали терористам зняти житло, відкрити банківські рахунки, а також брати уроки управління літаками.