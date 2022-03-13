Столтенберг озвучив послання Путіну щодо України

Єнс Столтенберг (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прямо застеріг Москву від нападу на Україну із застосуванням зброї масового знищення.

Про це повідомляє видання Welt.

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"Абсурдні заяви"

Як зазначається, Альянс планує посилити стримування РФ у Східній Європі. Столтенберг зазначив, що "абсурдні заяви Росії про лабораторії хімічної та біологічної зброї в Україні були почуті".

"Тепер, коли були зроблені ці помилкові твердження, ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю тканину брехні. Це було б військовим злочином", – заявив він.

/ Фото: Минобороны Украины

За словами Столтенберга, Кремль винаходить "хибні приводи, намагаючись виправдати те, що не може бути виправдане".

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Реакція Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що президент Росії Володимир Путін застосує зброю масового знищення. За його словами, Росія може застосувати хімічну зброю, оскільки Володимир Путін перебуває в "дуже складній ситуації".

Дуда зазначив, що якщо Путін застосує зброю масового знищення, це змінить правила гри.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський спростував черговий фейк окупантів про те, що нібито на території України розробляють хімічну зброю.

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