ЗСУ знищили крейсер "Москва" і в Росії почався таємничий переполох

Корабель потонув і з цим щось треба робити... / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Що зараз відбувається в Кремлі, напевно, жодна сучасна розвідка у світі достеменно не знає. Проте нині відзначено незвичайну активність у Москві, яка з'явилася відразу після повідомлення про блискучу роботу ЗСУ щодо знищення флагмана чорноморського флоту Росії крейсера "Москва". Як пишуть британські ЗМІ, це не лише оголило весь ЧФ РФ перед українськими "Байрактарами" ("Москва" була єдиним кораблем цього флоту із системою ППО великого радіусу дії), це ще похитнуло силове панування Росії у Чорноморському регіоні.

Мабуть, усвідомивши всю повноту втрати, у Москві й почалося...

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Дивні перельоти

Перше, що помітили журналісти вранці після НП з "Москвою", – дивні маршрути російських літаків на сервісі з відстеження авіарейсів.

Було помічено один рейс, який із Санкт-Петербурга із зальотом до Москви прибув до Севастополя. "Літак із зазначеним бортовим номером RF-85856 відносять до військово-морського флоту Росії", – зазначив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Потім з'явилася інформація, що з Москви вилетіло одразу сім спецбортів. Про це свідчили дані сервісу з відстеження авіарейсів.

Чи був інфаркт

Поки в Москві протягом 14 квітня вирішували, чи визнавати знищення свого чорноморського флагмана або знову розповідати всьому світу, що російські кораблі не тонуть, так і не з'явився з офіційною заявою міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

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Вдень російський бізнесмен Леонід Невзлін повідомив, що у немолодого воєначальника стався обширний інфаркт. Нібито Шойгу перебуває в реанімації, підключений до медичних приладів і незрозуміло, чим це закінчиться.

Нагадаємо, що з поля зору Шойгу зник відразу після того, як українська армія почала систематично знищувати колони російської техніки, а за два тижні так званої в РФ "спецоперації" жодне велике місто України не опинилося в руках противника.

Арешти

Експерти зазначають, що вищому військовому керівництву Росії та всім причетним до "спецоперації" в Україні доведеться відповідати перед президентом Володимиром Путіним за провал його війни. Найімовірніше, арешти вже почалися.

11 квітня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов повідомив про арешт екс-помічника президента Росії Владислава Суркова, який 2014 року займався захопленням частини Донецької та Луганської областей України.

"Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова. Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року", – повідомив Пономарьов.

За даними Леоніда Невзліна, за провал війни в Україні заарештували 20 генералів Міноборони Росії. У Кремлі вважають, що ці військові з 2014 року вкрали близько 10 мільярдів доларів, які Путін виділив на підготовку бліцкригу.

Тепер варто очікувати, що Путін відправить когось за ґрати за підбиту українцями "Москву".

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