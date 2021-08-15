"Талібан" заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану

Таліби відбили у афганських військових вже десятки районів Афганістану. Фото: колаж "Сьогодні"

"Талібан" заявив про встановлення свого контролю над всією територією Афганістану.

Про це повідомив телеканал Al Arabiya.

У заяві талібів, яку наводить телеканал, вказується, що "бойові дії в столиці країни не ведуться, рух встановив контроль над усім Афганістаном".

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За даними телеканалу, "Талібан" також взяв під контроль афганську авіабазу Баграм.

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20-річна війна з талібами

Ісламістський рух "Талібан" утримував владу в Афганістані з 1996 по 2001 рік і з 2004 року контролює регіон Вазиристан на півночі Пакистану.

7 жовтня 2001 у відповідь на теракти 11 вересня США за підтримки НАТО почали в Афганістані контртерористичну операцію "Непохитна свобода".

22 грудня 2001 року Хамід Карзай був проголошений в. о. президента Афганістану.

7 грудня 2004 року відбулися перші президентські вибори після повалення режиму "Талібан". На них перемогу здобув Хамід Карзай;

28 грудня 2014 року було завершено операцію "Непохитна свобода";

5 січня 2015 року таліби відновили свою діяльність, підірвавши машину в центрі Кабула;

6 червня 2015 року "Талібану" вдалося повністю захопити район Ямган в північній провінції Бадахшан. Армія і поліція залишили район;

27 серпня 2015 року рух "Талібан" через 7,5 років повернув собі контроль над стратегічно важливим містом Муса-Кала в провінції Гільменд;

29 вересня 2015 року найбільший успіх "Талібан" за 14 років – повністю захоплений Кундуз. В ході штурму у бойовиків опинилася бронетехніка афганської армії;

21 травня 2016 року в прикордонному районі між Афганістаном і Пакистаном безпілотник США завдав удару по машині з лідером "Талібану" Ахтаром Мансуром. Увечері з’явилося повідомлення, що новим третім "еміром" став головний суддя руху Мавлаві Хайбатулла Ахундзада;

24 вересня 2016 року Пентагон заявив, що таліби контролюють 10% Афганістану;

12 квітня 2019 року таліби оголосили про початок весняного наступу в Афганістані;

10 вересня 2019 року вони вийшли на кордон з Таджикистаном;

29 лютого 2019 року США і "Талібан" підписали мирну угоду: США і НАТО повністю виведуть свої війська з Афганістану протягом 14 місяців, а "Талібан" має відмовитися від нападів;

2 березня 2019 року таліби оголосили про відновлення бойових дій;

9 березня 2019 року США почали виведення своїх військ з Афганістану;

8 липня 2021 року президент США Джо Байден заявив, що Америка повністю виведе свої війська з Афганістану до 31 серпня.

Раніше ми повідомляли, що таліби захопили ключове місто на півночі Афганістану.

Також нагадаємо, дев'ять співробітників МВС Афганістану були вбиті на півночі країни внаслідок нападу бойовиків радикального руху "Талібан".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: