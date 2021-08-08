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Таліби захопили ключове місто на півночі Афганістану

8 серпня 2021 14:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Кундуз – третя провінційна столиця, яку захопили таліби за останні кілька днів

Афганські спецназівці рятують населення. Колаж: "Сьогодні"

Афганські спецназівці рятують населення. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Після того як бойовики руху "Талібан" захопили Німроз на південному заході Афганістану, їм вдалося взяти під контроль місто і адміністративний центр однойменної провінції на півночі країни – Кундуз.

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Про це повідомляє BBC.

Місто, яке захопили таліби, має важливе стратегічне значення. Це вже третя провінційна столиця в Афганістані, яку талібам вдалося взяти під контроль.

Місто Кундуз з іншими великими містами, включаючи Кабул, з'єднують автомагістралі. Крім того, провінція межує з Таджикистаном.

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Також ми повідомляли, що раніше дев'ять співробітників МВС Афганістану були вбиті на півночі країни в результаті нападу бойовиків радикального руху "Талібан". Напад скоїли на позицію місцевих поліцейських в провінції Баглан. Ще щонайменше троє військовослужбовців отримали поранення.

Тим часом американський президент Джо Байден вважає, що військову присутність США не допоможе Афганістану вирішити невирішені проблеми цієї країни. За його словами, зараз угруповання "Талібан" стала ще потужнішою з військової точки зору, ніж навіть у 2001 році, коли почалася міжнародна інтервенція до Афганістану.

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