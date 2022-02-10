"Терпи, моя красавица": у Байдена вичитали Путіну за жарт про Україну

Джен Псакі (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Джо Байдена засуджує висловлювання президента РФ Володимира Путіна, адресоване Україні. Йдеться про фразу господаря Кремля: "Нравится не нравится – терпи, моя красавица!", що було сприйнято в контексті сказаного як невдалий жарт про зґвалтування України.
Про це повідомляє Білий дім.
"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, напевно, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника. Зазначу також, що ми ніколи не стримували своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, що випливають з вуст президента Путіна та представників російського керівництва. І звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення", – сказала Псакі.
Реакції на висловлювання Путіна
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про "красуню" та "терпіння". За його словами, щодо заклику "терпи", то Україна й так дуже терпляча.
- У Кремлі виправдалися за хамство Путіна та "красуню" на адресу Зеленського. Після хвилі обурення речник Путіна Дмитро Пєсков спробував збити хвилю негативу стосовно свого шефа.
- Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен жорстко відповісти на слова Путіна про те, що треба потерпіти.
- Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович вигадав нове прислів'я про Росію зі словом "красуня".