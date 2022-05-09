Свято кремлівських старців – що залишилося за кадром параду 9 травня у Москві

Сценарій головного свята кремлівських старців, які стали тепер скнарими та жорстокими, не змінювався вже три роки. Йдуть накатаною, але теперь ще й економлять на всьому. / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці Росії пройшов парад з нагоди 9 травня. Цієї події чекали з напругою. Путін повинен був оголосити Україні війну та почати мобілізацію. Нічого такого не сталося. Парад взагалі виявився тьмяним: його сценарій жодного разу не змінювали з 2019 року. Бункерний дід виглядав хворим, кремлівські бонзи майже не посміхалися. "Сьогодні" зібрав цікаві моменти, на які не всі звернули увагу.

Одухотворені особи переможців на vip-трибуні / Фото: Youtube \ Истории из России

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Усі сиділи похмурі

Перед парадом на трибунах панувала напруга. Ніхто не посміхався.

Одним із перших кремлівських начальників камера показала мера Москви Собяніна. Він ходив біля однієї з трибун із похмурим обличчям.

Покер-фейс тримала на обличчі і голова Радфеду Росії Валентина Матвієнко. У Кремлі вона також відома на прізвисько "Валька-склянка". У величезних сонцезахисних окулярах вона була схожа на сову, якій треба похмелитися.

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Патріарх Кирило всім кланявся в пояс і жмурився. Через це здавалося, що він усміхається. Але ні, патріарх сів і теж збудував кислу міну.

Точно усміхався Лавров – але доки він йшов до трибун. А коли дійшов, похмурнів і скромно сів осторонь.

Виняток – заступник голови ради безпеки і колишній президент Медведєв. Він увесь час підводився з місця, комусь махав руками. З його обличчя не сходила відкрита посмішка дебіла.

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Ймовірно, присутні думали про одне. Зараз з'явиться Путін, оголосить загальну мобілізацію або витворить ще якусь дику річ, яка ще більше ускладнить усім життя. Але путіну було явно не до мобілізації.

На трибуні, зайнятій найвищими чиновниками Росії, всі сиділи з похмурими особами. Один Медведвєв усміхався, як дебіл. / Фото: Youtube \ Истории из России



Путіна ледве не знудило, коли він виступав

Сценарій параду не міняли вже три роки. І в 2020, і в 2021 так само виступав Путін; потім пройшли колони солдатів, проїхала техніка – як і цього року; пролетіли літаки, такими ж, як у минулі роки косяками і навіть у схожій послідовності.

Була лише одна відмінність: сценарій "розфарбували" нестерпно довгими паузами. Періодично на Червоній площі повисало важке мовчання, коли нічого не відбувається, і людей починає охоплювати тривога. Одна така пауза була і в промові Путіна – він раптом замовк на 10 секунд.

Путін з'явився на трибуні останнім із віпів. Видно було, що він помітно погладшав. Щоки обвисли, бовтається друге підборіддя. Також було помітно, що почувається Путін не дуже добре. Він вітально махав руками, посміхався, але потім схилив голову і почав кусати губи.

Найбільше Путіну зраділи пенсіонери в орденах на гостьовій трибуні. Більшість поскакувало з місць. Але не всі. Дехто не посміхався і дивився похмуро. І навіть не встав, коли Путін простягав їм руку.

Смертельний трюк ветерана: подав руку, але не піднявся / Фото: Youtube \ Истории из России

Проходячи до свого місця, Путін незрозуміло навіщо на мить завмер і почав розглядати табличку на спинці блакитного крісла. На табличці було написано: С.К. Шойгу".

Цього разу Шойгу був відсутній не через хворобу. Він приймав парад.

Дорогою до свого місця путін затримався біля порожнього крісла з табличкою "Шойгу" / Фото: Youtube \ Истории из России

Потім Путін взяв слово – але нічого цікавого не сказав. Ось увесь його спіч в один абзац:

Захист батьківщини завжди був священним — за нього боролися Мінін та Пожарський, учасники Бородінської битви, билися під Москвою, Ленінградом, Києвом, Мінськом. Цими днями військові борються за наших людей на Донбасі. Росія завжди виступала за систему безпеки у Європі. Ми пропонували це НАТО, але вони нас не почули. США принижують своїх сателітів у Європі, але ми інші. Ми не відмовимося від віри та традиційних цінностей. Сьогодні борються ополченці Донбасу та бійці російської армії. Загибель кожного солдата – горе для нас, сім'ям загиблих буде надано підтримку. Слава нашим збройним силам. Ура!

Свою промову Путін зачитав за папірцем. При цьому він багато разів плутав відмінки. Іноді йому непросто давалися складні слова.

Якоїсь миті Путін зробив паузу в 10 секунд, щоки у нього затряслися і заграв кадик. Камера саме в цей момент невдало показала фюрера у профіль. Здалося, що Путіна зараз знудить на книжечку з текстом мови. Текст, до речі, було написано дуже великими літерами.

Заткнувся Путін на словах про попереджувальну відсіч агресії, яку дала Росія. Саме фразі – "рішення суверенної, сильної, самостійної країни".

Виступаючи з промовою, Путін раптом замовк секунд на 10. Здавалося, його нудить / Фото: Youtube \ Истории из России





Промова Путіна тривала 9 хвилин, включаючи хвилину мовчання, що зайняла секунд 20. Потім почався парад.

Почався зовсім не з переможної пісні – а зі "вставай, страна огромная". Пісня "Священна війна" була написана в червні 1941 року. Диктор при цьому говорив про прапор над Рейхстагом. І його текст абсолютно не відповідав сенсу пісні.



Таємниця лімузина Шойгу

Парад почався з того, що з воріт Спаської вежі приймати парад виїхав Шойгу – прихильник ванн з екстракту оленячих рогів, головний шаман Кремля та за сумісництвом міністр оборони.

Це була одна з небагатьох появ Шойгу на публіці. Міністр оборони країни, що веде війну, останнім часом майже не показується. З частотою приблизно один раз на тиждень його витягують на різні наради.

Виїжджаючи на площу на чорному лімузині, шаман демонстративно перехрестився. Виглядав Шойгу, на відміну від Путіна, чудово.

Лімузин Шойгу, як і лімузин генерала армії Салюкова, що керував парадом, – продукт російського автопрому. Це зовсім Rolls-Royce Ghost, як дехто думає. Насправді це Rolls-Royce Ghost, який розібрали, скопіювали та зібрали наново, але з найгіршими технічними характеристиками та спотвореним зовнішнім виглядом, у Єлабузі за кресленнями інституту НАМІ. Те, що росіяни називають "імпортозаміщення".

Міністр Шойгу приймав парад на погіршеній версії роллс-ройсу. Це називається "імпортозаміщенням" / Фото: Youtube \ Истории из России



Яку техніку показали на параді

Как і у минулі роки, зпочатку пройшла "техніка перемоги". Це були антикварні танки Т-34 та самохідки СУ-100.

Парад техніки щороку починається з "танку перемоги" Т-34 / Фото: Youtube \ Истории из России

Потім пройшли сучасні танки та БТРи, які, як виявилося, чудово горять під ударами джавеллінів, випущених бійцями ЗСУ та інша техніка.

Бронеавтомобілі "тигр" та "тайфун" показали двічі. Спочатку військові, потім поліцейські.

Ось список техніки, яку нам вдалося розглянути :

БМП-2м, БМП-3 з комплексом динамічного захисту

Бойові машини підтримки танків

Танки Т-72Б3, Т-14 "Армата", Т-90М "Прорив"

Артилерійські комплекси "Коаліція СВ"

РСЗВ Торнадо-С

Ракети Іскандер-М

ЗРК ТОР М2, БУК М3

Комплекси С300В4

БРДМ "Ракушка"

ТОС-1А

ЗРК ВКС – Панцир-СМ

С350 "Вітязь"

Стратегічний ракетний комплекс ЯРС, технічні характеристики якого тримаються у секреті. Відомо, що з ракет комплексу – кілька ядерних боєголовок.

Головний козир кремлівського фюрера. Комплекси ЯРС призначені для ударів ядерною зброєю, їх точні характеристики тримають у секреті / Фото: Youtube \ Истории из России

Потім пішли гелікоптери та літаки. Візуально – їх було менше, ніж у 2021. Але послідовність приблизна та сама:

Гелікоптери Мі-26, Мі-8АМТША, Мі-35М, К-52 Алігатор

Авіаційний комплекс наведення А-50У

Літаки Ту-160, Ту-022м3, Су-24м

Крило МіГ-31к

10 літаків Су-34, Су-30СМ, Су-35

Не було літака судного дня, про який раніше писала преса. Взагалі не було нічого нового – все це добро показували на парадах у попередні роки.

Проліт авіації пройшов за сценарієм минулих років і в тій самій послідовності / Фото: Youtube \ Истории из России

Слава кремлівським старцям!

Московський парад став сумним і закосним, як і місцеві правителі. В Росії наймолодший генерал армії – це "дон" Кадиров. Шойгу та начальнику генштабу Герасимову по 66 років, Путіну – 69, Лаврову – 72. Як під кінець СРСР Росією править закосна, кровожерна та скаредна геронтократія.

Зекономили навіть на візуальних ефектах під час трансляції. Наприклад, в прямий ефір вмонтували запис, на якому камера знаходиться прямо під соплами винищувача. Велике сопло світиться фіолетовим. Ці кадри повторилися із параду 2021 року.

Або ще ефект. Під час проходження бойової техніки камера "влетіла" у дуло танка, опинилася в кабіні, там видно ноги танкіста, голова якого висунулась у люк. Це також вмонтували з параду минулих років.

На нові трюки та безпеку грошей пошкодували. Помітно зменшилася кількість спецтехніки, пожежних та швидких на підступах до Червоної площі порівняно з попередніми роками .

Парад в економ-варіанті закінчився виконанням пісні "День перемоги". Хор з кам'яними обличчями карбував слова про "це свято, зі сльозами на очах", а з трибун на нього дивилися похмурі очі старих правителів колись великої країни, готових тепер знищити світ, заради порятунку якого Росія колись пожертвувала двадцятьма мільйонами життів своїх співвітчизників.