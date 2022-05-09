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Війну Україні не оголосив, про мобілізацію промовчав. Про що говорив Путін на параді 9 травня

Павло Заяць Павло Заяць
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9 травня, 11:17
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Президент РФ торкнувся теми війни проти України, протистояння з НАТО й традиційних цінностей
Володимир Путін виступив із промовою на параді 9 травня у Москві
Володимир Путін виступив із промовою на параді 9 травня у Москві / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін 9 травня виступив з промовою у Москві на параді з нагоди Дня перемоги. Головною темою виступу стала війна в Україні, однак, попри очікування, Путін у своїй промові не оголосив мобілізацію та офіційну війну Україні.

"Сьогодні" зібрали основні тези виступу президента РФ.

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Про конфлікт із НАТО

"У грудні минулого року ми запропонували укласти договір про гарантії безпеки... Країни НАТО не захотіли нас почути, а це означає, що насправді вони мали зовсім інші плани. І ми це бачили. У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим. У Києві заявляли про можливе придбання ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій".

/ Фото: сайт Кремля

Про "неонацистів" та "бандерівців"

"Створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза, причому безпосередньо біля наших кордонів. Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим. Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне і єдине правильне рішення. Рішення суверенної, сильної, самостійної країни".

Про "традиційні цінності" і "Захід, що загниває"

"Ми ніколи не відмовимося від любові до Батьківщини, від віри та традиційних цінностей... А на Заході тисячолітні цінності, судячи з усього, вирішили скасувати. Така моральна деградація стала основою цинічних фальсифікацій історії Другої світової, розпалювання русофобії, звеличення зрадників, знущання над пам'яттю їхніх жертв, перекреслення мужності тих, хто здобув та вистраждав Перемогу".

Путін звернувся до окупантів

"Звертаюся до військовослужбовців Російської Федерації і до ополченців Донбасу. Ви б'єтеся за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої Батьківщини. Ви б'єтеся на своїй землі. На землі, де вражали ворога дружинники Святослава та Володимира Мономаха, солдати Румянцева та Потьомкіна, Суворова та Брусилова, Сидор Ковпак, генерал Ватутін, Людмила Павлюченко... У параді беруть участь військові, які прибули з Донбасу... Сьогодні ви захищаєте те, за що боролися батьки та діди, прадіди. Для них найвищим сенсом життя завжди були благополуччя та безпека Батьківщини".

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Зеленський пообіцяв російським окупантам долю нацистів

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом і заявив, що на війська РФ в Україні чекає та сама доля, що й німецьких загарбників.

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Як зазначив президент, Росія, почавши наступ 24 лютого, наступила на ті самі граблі, що й нацисти.

"Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння... Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого і другого, яким є нинішній ворог, – ми перемагаємо, бо це наша земля, бо хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію та вождя, а ми – за Батьківщину", – наголосив він.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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