У Байдена заявили про рух військових РФ до кордону з Україною

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
У Вашингтоні відзначили нові маневри російської армії поблизу наших кордонів, які можуть свідчити про початок операції вторгнення на територію України.
Про це заявив радник Білого дому Джейк Салліван в ефірі каналу ABC News.
Попередження
"Всі ознаки вказують на те, що президент Путін і росіяни взялися виконувати план зі здійснення масштабного воєнного вторгнення в Україну. Ми бачили лише протягом останніх 24 годин подальше просування російських підрозділів до кордону без будь-якого іншого притомного пояснення, окрім підготовки до нападу. Ми не можемо передбачити точного часу чи дати, але це точно має такий вигляд, наче росіяни просуваються", – сказав радник Білого дому Джейк Салліван.
За словами Саллівана, президент США Джо Байден готовий як до переговорів, так і до того, щоб спільно з партнерами та союзниками Вашингтона "забезпечити наслідки для Росії" у разі вторгнення. Він зазначив, напередодні Байден у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що готовий зустрітися з Путіним, якщо той відмовиться від намірів вторгнення.
Обстановка
- Заява Саллівана збіглася з підготовкою визнання Росією так званих "Л/ДНР" – це питання на камери обговорили представники Ради Федерації.
- Напередодні джерела в адміністрації США повідомили CNN, що на кордоні з Україною зосереджено вже до 190 тисяч російських військових, включно із силами "Л/ДНР". Росія стягнула до українського кордону близько 75% усіх наявних батальйонних тактичних груп (120 з 160), 35 з 50 дивізіонів ППО, 550 винищувачів, винищувачів-бомбардувальників Су-34, штурмовиків та бомбардувальників.
- Вдень 21 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба направив звернення до держав – членів Ради Безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зниження напруженості та практичних кроків з гарантування безпеки України.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що нардепи готові до введення воєнного стану в країні.