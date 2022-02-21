У Байдена заявили о движении военных РФ к границе с Украиной

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
В Вашингтоне отметили новые маневры российской армии недалеко от наших границ, которые могут свидетельствовать о начале операции по вторжению на территорию Украины.
Об этом заявил советник Белого дома Джейк Салливан в эфире канала ABC News.
Предупреждение
"Все признаки указывают на то, что президент Путин и россияне принялись выполнять план по осуществлению масштабного военного вторжения в Украину. Мы видели лишь за последние 24 часа дальнейшее продвижение российских подразделений к границе без какого-либо другого вменяемого объяснения, кроме подготовки к нападению. Мы не можем предсказать точное время или даты, но это точно выглядит так, как россияне продвигаются", – сказал советник Белого дома Джейк Салливан.
По словам Салливана, президент США Джо Байден готов как к переговорам, так и к тому, чтобы совместно с партнерами и союзниками Вашингтона "обеспечить последствия для России" в случае вторжения. Он отметил, накануне Байден в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов встретиться с Путиным, если тот откажется от намерений по вторжению.
Обстановка
- Заявление Салливана совпало с подготовкой признания Россией так называемых "Л/ДНР" – этот вопрос на камеры как раз обсудили представители Совета Федерации.
- Накануне источники в администрации США сообщили CNN, что на границе с Украиной сосредоточено уже до 190 тысяч российских военных, включая силы так называемых "Л/ДНР". Россия стянула к украинской границе около 75% всех имеющихся батальонных тактических групп (120 из 160), 35 из 50 дивизионов ПВО, 550 истребителей, истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков и бомбардировщиков.
- Днем 21 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба направил обращение к государствам – членам Совбеза ООН с требованием немедленно провести консультации для безотлагательных действий по снижению напряженности и для практических шагов по обеспечению безопасности Украины.
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что нардепы готовы к введению военного положения в стране.