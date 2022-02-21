У Байдена заявили о движении военных РФ к границе с Украиной

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Вашингтоне отметили новые маневры российской армии недалеко от наших границ, которые могут свидетельствовать о начале операции по вторжению на территорию Украины.

Об этом заявил советник Белого дома Джейк Салливан в эфире канала ABC News.

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"Все признаки указывают на то, что президент Путин и россияне принялись выполнять план по осуществлению масштабного военного вторжения в Украину. Мы видели лишь за последние 24 часа дальнейшее продвижение российских подразделений к границе без какого-либо другого вменяемого объяснения, кроме подготовки к нападению. Мы не можем предсказать точное время или даты, но это точно выглядит так, как россияне продвигаются", – сказал советник Белого дома Джейк Салливан.

По словам Салливана, президент США Джо Байден готов как к переговорам, так и к тому, чтобы совместно с партнерами и союзниками Вашингтона "обеспечить последствия для России" в случае вторжения. Он отметил, накануне Байден в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов встретиться с Путиным, если тот откажется от намерений по вторжению.

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