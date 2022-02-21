Россия подтянула к Украине 75% своих тактических групп — новые данные разведки США

Источники в администрации США сообщили журналистам, что на границе с Украиной сосредоточено до 190 тысяч российских военных, включая силы так называемых "Л/ДНР". Россия стянула к соседней стране около 75% всех имеющихся батальонных тактических групп (120 из 160), 35 из 50 дивизионов ПВО, 550 истребителей, истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков и бомбардировщиков.
Об этом сообщил источник американскому телеканалу CNN.
Что известно
"Сосредоточение сил на расстоянии удара от Украины является весьма необычным. И это одна из причин, по которой США считают, что Россия готова к нападению на Украину", – рассказал официальный представитель США, знакомый с данными разведки.
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По словам чиновника, 120 батальонных тактических групп разместились всего в 60 км от государственной границы Украины. Это чуть меньше половины всего личного состава российской армии.
Согласно оценке разведки Пентагона, в настоящее время сконцентрированные возле Украины российские силы значительно превосходят по численности ВСУ.
Обстановка
- Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия оставила на границах Украины минимум 150 тысяч своих солдат, несмотря на официальные заявления Минобороны РФ об отзыве военных подразделений к местам своей постоянной дислокации.
- Посольства США в России предупредило о вероятности терактов в многолюдных местах в крупных городах России в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге. Также возможны нападения на границе с Украиной.
- Во время ожидаемого экстренного заседания Совета Федерации РФ, которое созвал президент Владимир Путин на 22 февраля, может быть принято решение о вводе российских войск на Донбасс.
- 20 февраля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил: НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное вторжение.