У Путіна раптом заговорили про мир в Україні на тлі масштабної допомоги Заходу

Микола Патрушев (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії несподівано заявили, що прагнуть якнайшвидше домовитися про мир з Україною. Зокрема, про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, він один з найближчих сподвижників Володимира Путіна і ймовірний його наступник.

"Росія зацікавлена у якнайшвидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які б дозволили припинити бойові дії. Проте переговори між Москвою та Києвом поки що заморожені українською стороною", – сказав він.

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За словами Патрушева, переговори заморозили нібито на вимогу США та Великої Британії.

Генсек НАТО оголосив про новий пакет військової допомоги для України

Новий пакет військової допомоги Україні країни Заходу мають узгодити наприкінці цього місяця на саміті у Мадриді. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг журналістам перед зустріччю Рамштайн-3 у Брюсселі.

Глава Альянсу наголосив, що західні союзники продовжать постачати Україні важке озброєння та системи великої дальності.

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Генсек НАТО додав, що новий пакет допомоги дозволить українцям перейти від зброї радянського зразка до сучаснішого озброєння стандарту НАТО.

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