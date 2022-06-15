"Рамштайн-3". Генсек НАТО оголосив про новий пакет військової допомоги для України

Новий пакет допомоги дозволить українцям перейти від зброї радянського зразка до сучасного озброєння стандарту НАТО

Союзники продовжать постачати Україні важке озброєння та системи великої дальності. Фото: колаж "Сьогодні"

Новий пакет військової допомоги Україні країни Заходу мають узгодити наприкінці цього місяця на саміті у Мадриді. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг журналістам перед зустріччю Рамштайн-3 в Брюсселі, повідомляє The Guardian.

Глава Альянсу наголосив, що західні союзники продовжать постачати Україні важке озброєння та системи великої дальності.

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"Іноді ці зусилля вимагають часу. Саме тому важливо провести зустріч, подібну до сьогоднішньої, зустрітися з представниками України, щоб визначити виклики та питання, які вони хотіли б підняти", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що новий пакет допомоги дозволить українцям перейти від зброї радянського зразка до сучаснішого озброєння стандарту НАТО.

Нагадаємо, ініціатор засідання Контактної групи з оборони України – "Рамштайн-3" – глава Пентагону Ллойд Остін. Це вже третя зустріч голів міноборони та начальників штабів з понад 50 країн, де вирішується питання підтримки України у війні з Росією. Теми та цілі переговорів у форматі "Рамштайн" – невідкладні потреби України, які потрібні для протистояння у війні, розв'язаній РФ.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав західні країни прискорити постачання важкого озброєння в Україні.

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