Вбивство українця польськими поліцейськими: з'явилися нові відеодокази

Забитий поліцейськими у Польщі Дмитро Никифоренко агресії не виявляв / Фото: Колаж: Сьогодні
З'явилися нові докази у справі 25-річного Дмитра Никифоренка з Немирова Вінницької області, якого забили на смерть палицями поліцейські в польському Вроцлаві. Вроцлавських правоохоронці стверджували, що хлопця довелося втихомирювати, оскільки він поводився агресивно. Але нове відео доводить зворотне.
Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".
На ексклюзивному відео з камер автобуса, яким Дмитро Никифоренко їхав у той вечір, видно, що хлопець поводиться спокійно, ніякої агресії не проявляє, ні до кого не чіпляється і тихо сидить. Відео надала українським колегам польська Gazeta Wyborcza.
На цей момент також відомо, що і у витверезнику він не поводився агресивно і опору поліції не чинив.
Що стало причиною нелюдського ставлення до українця польських поліцейських, з'ясовує слідство.
Що сталося
- Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки зараз. Як дізналися журналісти, першими про шокуючі факти в Мережі заговорили колеги поліцейських, причетних до трагедії.
- Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з колегами. Чоловік був нетверезий. За однією з версій, він заснув у транспорті, за іншою – поводився дивно і бився головою об вікно. Водій викликав поліцію, і українця доставили у витверезник.
- Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка застосували необгрунтовано.
Нагадаємо, що Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.
Ми також писали, що поляки вийшли на акцію протесту після того, як 30 липня в поліцейському відділенні в результаті побиття і тортур помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області.